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Encümen-i Daniş üyesi 103 yaşındaki emekli orgeneral Şenocak vefat etti

12 Eylül darbesinin 2. Ordu Komutanı, Encümen-i Daniş üyesi emekli Orgeneral İbrahim Şenocak, 103 yaşında hayatını kaybetti.

1978-1980 yılları arasında II. Ordu Komutanı olarak görev yapan, 12 Eylül darbesi sonrası Milli Güvenlik Konseyi Danışma Meclisi'ne üye olarak seçilen emekli Orgeneral İbrahim Şenocak 103 yaşında hayatını kaybetti. 1917 doğumlu Şenocak, Türkiye'nin yaşayan en yaşlı generaliydi.

İbrahim Şenocak kimdir?

1938 yılında Harp Okulu’ndan mezun olan İbrahim Şenocak; Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdi. 1965’te albay, 1968’te tuğgeneral, 1972’te korgeneral, 1976’ta orgeneral oldu.

12 Eylül'ün Danışma Meclisi üyesiydi

1978’de Harp Akademileri Komutanı iken, Orgeneral Vecihi Akın‘ın NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması üzerine II. Ordu Komutanlığı’na getirildi. 12 Eylül darbesinden iki ay önce görev süresinin dolması nedeniyle emekli edildi. Darbeden sonra Milli Güvenlik Konseyi‘nin Danışma Meclisi‘ne seçilen 23 emekli askerden biri oldu.

Encümen-i Daniş üyesiydi

6 Kasım 1983 genel seçimlerinin ardından TBMM Başkanlık Divanı’nın oluşturulması sonrası Milli Güvenlik Konseyi tarihe karıştı. Bu tarihten sonra emekli asker ve politikacılarının Moda Deniz Kulübü‘nde 15 günde bir buluştuğu Encümen-i Daniş toplantılarına katılan İbrahim Şenocak, 1987’de Çaykur Genel Müdürlüğü‘ne daha sonra ise Etibank Yönetim Kurulu Başkanlığı‘na getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Şenocak, hatıratını 2005 yılında ‘İz Bırakan Anılar’ başlığıyla kitaplaştırmıştı.

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