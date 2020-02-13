HABER /  YEREL
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

3 çocuk babasını intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi 

OSMANİYE'de, 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (47), İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edilip, indirildi. 3 çocuk babası A.S.'nin boşandığı, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. 

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Alibeyli Mahallesi Akyar Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın çatısına çıkıp, ayaklarını sarkıtan ve atlayacağını söyleyen A.S.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın altına hava yastığı açılırken, polis, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Eşinden ayrıldığı ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen 3 çocuk babası A.S., kendisini ikna etmek isteyen polislere, yaklaşmamalarını aksi takdirde atlayacağını söyledi.

Uzun uğraşlara rağmen indirilemeyen A.S. ile bu kez olay yerine gelerek, çatıya çıkan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş konuştu. Okumuş'un yaklaşık 20 dakika konuşmasıyla ikna olan A.S., eyleminden vazgeçerek, çatıdan beraber indi. A.S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Coronavirüs yerli otomobili de vurdu! Çin'de yapılacak Mobil Dünya Kongresi iptal
Ölümcül virüs bir günde 242 can aldı! 14 bin 840 vaka daha tespit edildi
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Necmettin Erbakan itirafı
İYİ Parti'de şok! Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etti
İzmir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı
MHK cezayı kesti: 3 hakem kadro dışı
ÖNCEKİ HABERLER
Sigaraya zam mı geldi 13 Şubat zam iddiası yayıldı
Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı
Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi
Sivasspor – Antalyaspor maçı öncesinde stat zemini karla kaplı
İphone üreticisi Foxconn'dan iddialara yalanlama geldi!
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var kriz çıkardı!
Yorumlar