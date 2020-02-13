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Atiba Hutchinson: Sergen Yalçın’la çok güzel bir başlangıç yaptık

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Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, “Sergen Yalçın’la çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız ve çok da yoğun bir fikstürümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen ve spor camiasının farklı alanlarından birçok ismi bir araya getiren ‘International Sport Summit’e katılan Atiba Hutchinson, organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ödül alacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, “Gerçekten çok heyecanlıyım burada olduğum için. Bu ödülü ilk kez alacağım için heyecanlıyım ve bu ödülün devam edeceğini duyduğuma da sevindim. Burada başlayacağız ve bundan sonra nasıl olacağını da göreceğiz” diye konuştu.

“SERGEN YALÇIN’LA ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”
Siyah-beyazlı ekipte yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Atiba, “Sergen Yalçın’la çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız ve çok da yoğun bir fikstürümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz, bir sonraki maç da elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“1 YILIM DAHA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”
Futbola 1 yıl daha devam etmek istediğini belirten Atiba Hutchinson, “Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum, burada çok güzel ve iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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