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AB kara listeye girmemesi için Türkiye'ye ek süre verecek! Reuters duyurdu

Avrupa Birliği, vergi şeffaflığı bakımından gereğini yerine getirmesi için Türkiye’ye ek süre tanıyan ön anlaşmaya vardı.

Reuters haber ajansına konuşarak AB'nin Türkiye’ye biraz daha zaman tanıma konusunda anlaştığını belirten diplomatik kaynaklar, "Türkiye teoride o listede olmalıydı ancak siyasi nedenler bunu önledi." ifadelerini kullandı.

Ön anlaşmayla Türkiye'nin kara listeye girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor, ayrıca Ankara ile yeni bir çatışmadan kaçınmak hedefleniyor.

Yasak kararları

Bazı şirketlerin ve zengin kişilerin daha az vergi ödemek için çeşitli numaralara başvurduğunun ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği 2017’de vergi kaçırmayı kolaylaştıran, şeffaf olmayan sistemlere karşı bir dizi yasak kararı almıştı.

AB ile 'otomatik vergi bilgisi' paylaşımı

Türkiye'nin bu kara listeye girmemesi için geçen yılın sonuna kadar bazı yasaları geçirmesi ve yasalar sayesinde Avrupa Birliği ile otomatik olarak vergi bilgisi paylaşımına girmesi gerekiyordu. Ancak bu gerekliliği yerine getirmek için bir yıldan uzun bir süre tanınmasına karşılık Türkiye ‘ödevini yapamadı’.

Türkiye teoride o listede olmalıydı ancak siyasi nedenler bunu önledi.

AB diplomatik kaynakları

Reuters’a konuşan AB diplomatı, “Türkiye teoride o listede olmalıydı ancak siyasi nedenler bunu önledi” diye konuştu. Bir diğer diplomat da taahhüdü yerine getirmesi için ve bu kanunları yürürlüğe koyması için Türkiye'ye bu yılın sonuna kadar süre verildiğini söyledi. Ön anlaşma konusundaki son kararın gelecek hafta Belçika’nın başkenti Brüksel'de yapılacak maliye bakanları toplantısında verilmesi bekleniyor.

Neler içeriyor?

AB ile Türkiye arasında var olan mülteci sorununa ek olarak Ankara’nın son zamanlarda Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerine hız vermesi de ilişkilerde tansiyonu yükseltiyor. Kıbrıs konusunda Ankara’ya her ne kadar tepki gösterilse de, Türkiye ile yeni bir cephe açmaktan kaçınmak isteyen AB diplomatlarının vergi konularında ‘daha hafif’ bir tutum benimsediği belirtiliyor.

Kara listeye alınması Türkiye’nin finansal işlemlerinin daha dikkatli incelenmesini gerektireceği gibi, ülkenin itibarına da büyük zarar verebilir. AB’nin kara listesinde daha çok birlikle daha az ekonomik ilişkisi olan Pasifik ve Karayip adaları yer alıyor. Listede Fiji, Umman, Samoa, Trinidad ve Tobago, Vanuatu, Amerikan Samoası, Guam ile ABD Virjin Adaları bulunuyor.

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