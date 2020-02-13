Kapılara para bırakan gizemli hayırseverin Erdoğan Uludağ olduğu ortaya çıktı
Kapılara para bırakıp, zarflarla para dağıtan esrarengiz hayırseverin kim olduğu ortaya çıktı. İsmi Erdoğan Uludağ... Haluk Levent artık ismini açıkla dediği için kimliğini açıklayan Erdoğan Uludağ, 'sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek' diyenlerden. İşte gizemli hayırsever ve bakkalla ilgili anısı:
Kiminin bakkal borcunu ödedi, kiminin kapısına bir tomar para bıraktı... Yoksul mahallelinin gözünde 'Hızır' gibi görüldü. Sıkıntıda, darda olan ailelere nefes oldu. Aylarca kim olduğu merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği isim sonunda ortaya çıktı. Adı Erdoğan Uludağ... Bugüne kadar kendini saklamasının sebebini 'sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek' diye özetliyor. Ortaya çıkma sebebi ise Haluk Levent...
Robin Hood benzetmesi yapıldı : Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatıp, yoksulların kapısına tomar tomar para bırakıyordu. Gönüllerde taht kuran gizemli hayır sever bir gün İstanbul'da ortaya çıkıyorsa bir başka gün Kocaeli'nde varlığını hissettiriyordu. İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerinde içinde 1000 lira bulunan zarflarla para dağıtılınca ismi Robin Hood'a çıktı.
Kimliğini gizlemeye devam etti : Kimliğini gizleyen ve çoğu zaman çalışanları aracılığıyla yardım dağıtan gizemli kişinin kim olduğu merak uyandırırken, yapılan yardımlar ise hız kesmeden devam etti. Öyleki, İstanbul ve çevresinde çok sayıda bölgede ortaya çıkan gizemli kişi, birçok mahallelinin bakkal borcunu üst üste kapatınca gündemden hiç düşmedi.
Gizemli hayırsever Erdoğan Uludağ kimdir? : Türk halkının 'Hızır' ismini taktığı Erdoğan Uludağ bir işadamı. Tekstil sektöründe çalışıyor. 43 yaşında olan Erdoğan Uludağ 'sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek' felsefesine inanıyor.