Kapılara para bırakan gizemli hayırseverin Erdoğan Uludağ olduğu ortaya çıktı

Kiminin bakkal borcunu ödedi, kiminin kapısına bir tomar para bıraktı... Yoksul mahallelinin gözünde 'Hızır' gibi görüldü. Sıkıntıda, darda olan ailelere nefes oldu. Aylarca kim olduğu merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği isim sonunda ortaya çıktı. Adı Erdoğan Uludağ... Bugüne kadar kendini saklamasının sebebini 'sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek' diye özetliyor. Ortaya çıkma sebebi ise Haluk Levent...