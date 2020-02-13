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İyi Parti Antalya'da deprem! Kumluca Belediye Meclis Üyesi de istifa etti

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İyi Parti Antalya'dan istifa haberleri peş peşe geliyor. Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ardından Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İP Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

"Türk milliyetçilerini iktidara taşımak adına çıktığımız İP yolunda Türk milliyetçilerinin değersizleştirildiğini görmekteyiz. Meral Akşener'in en iyi oy potansiyeline sahip olduğu Antalya'yı Antalyalının yönetemeyeceğine olan inancı, atadığı kayyum görünümlü il başkanıyla ortadadır. Değerli arkadaşlarımızı zorlama bir başkanın ikbali uğruna değersizleştiren ve teşkilatlarda katliam yapan, önüne gelene küfredenin, hakaret edenin ve iftira atanın yönetim kademelerini işgal ettiği bu partide Türk milliyetçiliği yapamayacağımız anlaşıldığı için İP üyeliğimizden istifamızı veriyoruz. Daha sonra kapsamlı olarak röportajımızı vereceğiz. En büyük sorumluluğumuz önce Türk milletine sonra Antalyalı hemşehrilerim ve Kumlucalı kardeşlerimedir. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin"

Milletvekili Tuba Vural Çokal da istifa etti

Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, dün gece Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisine yönelik sert eleştiriler yaparak İYİ Parti üyeliğinden ve İYİ Parti’deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

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