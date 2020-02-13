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Putin'in giydiği mont Rusya'yı karıştırdı! Fiyatı tartışma yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in giydiği 1300 lira değerindeki turuncu renkli mont Rusya'da tartışma yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, giydiği marka kıyafetlerle adından söz ettiriyor. Putin'in giydiği turuncu renkli mont, üretimi yapan firmanın sitesinde yayınlanınca firma haksız rekabet gerekçesiyle şikayet edildi.

Marka fotoğrafı yayınladı

Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşürken çekildiği fotoğrafta üzerinde turuncu renkli bir mont vardı. Montu üreten firma bu kareyi kendi internet sitesinde "Putin, Soçi ziyaretinde özel siparişle kendisine dikilen parkayı seçti" ifadeleriyle yayınladı.

Şikayet edildi

Ancak firma, reklam kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Federal Anti-Tekel Servisi'ne şikayet edildi. Şikayetin gerekçesi olarak ise Rus yasalarında yer alan; firmaların ürünlerini devlet görevlileri tarafından beğeni gördüğü yönünde ifadeler kullanamaması gösterildi.

Ama ceza kesilmedi

Şikayeti inceleyen kurul, firmaya ceza kesmedi. Kararında ise fotoğrafın reklam amaçlı değil, bilgi amaçlı kullanıldığını belirtti.

Şikayetin söz konusu olan ve Putin'in giydiği montun fiyatı 14 bin ruble yaklaşık bin 300 Türk Lirası.

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