Patara plajı nerede Patara Plajı giriş ücretleri 2020 kaç para?

Patara ne demek, Patara nerede ve nasıl gidilir araştırmaları Erdoğan'ın 2020 yılını Patara yılı ilan etmesinin ardından merak konusu oldu. Patara Plajı, Patara Antik Kenti'nin içinde yer almaktadır. Bu nedenle plaja girişte müzeye giriş yapar gibi giriş yapılıyor. Peki giriş kaç para?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Patara nerede, Patara hangi şehirde, Patara'ya nasıl gidilir araştırması yapmaya başladı. Büyük İskender'in kuşattığı kentler arasında yer Patara Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın en batısındaki Kaş ilçesinin Gelemiş Köyü sınırlarında yer alıyor. İşte merak edilenler...

PATARA HAKKINDA

2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Patara hakkında genel bilgiler ve Patara Plajı'nın özellikleri oldukça merak ediliyor.

Likya Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara, Büyük İskender'in kuşattığı kentler arasında yer alıyor. Mitolojik öykülerde Patara'yı su perisi Lykia ile birlikte Apollon'un oğlu Paturus'un kurduğu belirtiliyor.

Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söyleniyor.

Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Patara, Bizanslılar döneminde de bu önemini sürdürmüş.

Patara Antik Kenti'nin sahilinde yer alan Patara Plajı, tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunuyor.

PATARA NEREDE? PATARA PLAJI'NIN ÖZELLİKLERİ

Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı, Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın en batısındaki Kaş ilçesinin Gelemiş Köyü sınırlarında yer alıyor.

Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olan Patara Plajı, adını Patara Antik Kenti'nden alıyor.

PATARA PLAJI'NA NASIL GİDİLİR?

Patara Plajı, Kalkan'a 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. D400 karayolu'nu kullanarak Patara Plajı'na ulaşabilirsiniz.

Kaş'tan 45, Fethiye'den 81, Antalya'dan 376 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Plajı'na şahsi aracınız ile çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Fethiye-Kaş arasında sefer yapan otobüsler ile Ovaköy mevkiinde inerek yaklaşık 3.5 kilometrelik bir yürüyüş veya taksi yolculuğu ile de Patara'ya ulaşabilirsiniz.

PATARA PLAJI 2020 GİRİŞ ÜCRETİ

Patara Plajı, Patara Antik Kenti'nin içinde yer almaktadır. Bu nedenle plaja girişte müzeye giriş yapar gibi giriş yapılıyor. Müzekartınız var ise ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında günübirlik giriş ücreti ise 24 TL.

PATARA ANTİK KENTİ

Likya uygarlığının en önemli eserlerini görebileceğiniz Patara Antik Kenti, Ksanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan kentlerden biridir.

Patara, antik dönemde Likya Birliği'nin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir. Likya birliği toplantıları kentte bulunan birliğin meclis binasında yapılmaktaydı.

Hititçe'de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyılda var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle kesinleşmiştir ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir. Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara limanı, hububat deposu ve sevki açısından önem taşımıştır, bu nedenle doğu Akdenizde bulunan 3 hububat deposundan biri (Granarium) Patara'da bulunmaktadır. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, Hristiyanlarca da önemli sayılmış. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söylenir.