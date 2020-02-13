İş Bankası hisseleri hazineye devrediliyor! Erdoğan getirin emri verdi

AK Parti MKYK toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, devre ilişkin hazırlanan taslakla ilgili olarak ise "Tekrar çalışın ve bir an önce getirin" talimatını verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti MKYK toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri gündeme geldi. Erdoğan'ın, devre ilişkin hazırlanan taslakla ilgili olarak ise "Tekrar çalışın ve bir an önce getirin" talimatını verdiği öğrenildi.

Nurettin Canikli sunum yaptı

AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yaptı. Canikli’nin sunumu sırasında, Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ile CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları ekrana yansıtıldı.

CHP'nin zeytinliği bile var

Hürriyet'in haberine göre, sunumda, Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin bu şekilde mal varlığının olamayacağı savunulurken, CHP’nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İŞ BANKASI HİSSELERİ KİMİN? Bankanın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 2018 tarihi itibariyle İş Bankası'nın hisselerinin ortaklarına dağılımı şu şekilde:

• İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: %40,12

• Atatürk Hisseleri: %28,09

• Halka açık pay: %31,79

CHP'nin İş Bankası'ndaki yönetim kurulu üyeliği bitiyor

Taslağa göre CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirken, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli’ye, "Tekrar çalışın ve bir an önce getirin" talimatını verdi.

Canikli’nin iki seçenekli bir çalışma hazırlayıp 17 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor.