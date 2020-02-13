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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Toplantısı'ndaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması siyasette tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki ağır suçlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. 

Erdoğan, CHP Grup Toplantısı'ndaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı.

"Devleti FETÖ'ye teslim etti" demişti

Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında Erdoğan'ın FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu iddia etmiş ve "Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti.

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