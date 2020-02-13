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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! Sınıra roketatarlar konuşlandırıldı

TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaparken, bölgeye gönderilen çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı. Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti. 

TSK tarafından gönderilen çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırına konuşlandırıldı.

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Foto Galeri Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi Galeriye Gözat
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