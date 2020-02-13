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Vedat Muriqi'ye Manchester United kancası!

İngiliz medyası, Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Vedat Muriqi'yi Rashford'a alternatif olarak düşündüğü ve alınmasını istediğini yazdı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'da kadrosuna kattığı golcü futbolcu Vedat Muriqi için transfer iddiaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Yönetimden alınmasını istedi
İngiliz basını, Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Kosovalı yıldızı yakından takip ettiğini yazdı. Solskjaer'in Muriqi'yi İngiltere- Kosova karşılaşmasında da stattan izlediğini yazan İngiliz basını, "Norveçli menajer Vedat'ı Rashford'a alternatif olarak düşünüyor. Yönetimden alınmasını istedi" açıklamasını yaptı.



21 milyon Euro
İngiliz futbol siteleri Burnley'nin Vedat Muriqi için 21 milyon Euro'yu gözden çıkardığı vurgulanırken Aston Villa'nın da devreye girdiği ifade edildi. Manchester United'ın yarışta önde olduğu iddia edildi.



Devlerin takibinde
25 yaşındaki Vedat Muriqi'yi Manchester United'ın dışında Fransız ekibi Monaco ve İtalyan devi Juventus da izliyor.

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