Mesut Özil'in gelecek korkusu

Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağını bilmediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, ESPN'e konuştu. Transfer dönemlerinde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

''Geleceğimi göremiyorum''

Mesut Özil yaptığı açıklamada, "2021'de Arsenal ile sözleşmem bitecek. Ondan sonra ne olacağını bilmiyorum. Geleceğimi göremiyorum şu anda. Şu anda yapabileceğim Arsenal'in başarısı için elimden geleni yapabilmek. Ondan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.