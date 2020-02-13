Son dakika Palu ailesi davasında mahkeme kararını açıkladı

Bir dönem Türkiye'nin gündeminde uzun süre konuşulan "Palu ailesi" ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine vararak, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca 'Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi.

Tahliye edildi

Fatih Palu ise suça iştirak etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Hakim, Fatih Palu'ya, "Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğu kanaatine vardık" dedi.

Mahkemede neler yaşandı?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında son savunmalar alındı.

Ailenin damadı Tuncer Ustael cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" dedi.

'Meryem solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir'

Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu ailesinden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Havva, İsa, Ayşe ve Fatih Palu’nun avukatı ise Meryem Tanhal’ın ölüm nedeninin darp ya da işkence değil gömüldükten sonra yaşadığı solunum yetmezliği olabileceğini iddia ederek, "Meryem’in cesedi üzerinde otopsi yapılamadı, cesedin atıldığı söylenen yerde de herhangi bir coğrafi değişim yaşanmamıştı. Meryem Tanhal’ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Meryem, Tuncer’den şiddet gördüğü sırada ölmeyip, bayılmış olabilir. Bayıldı sanılarak gömüldüğü için solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir. Ölüm nedeni Tuncer’in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Tuncer'in Meryem’i gömme eylemini İsa’ya zorla yaptırdığı düşünüldüğünde, bu durumun suça iştirak olarak değerlendirilmemesi gerekir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.

Savcı müebbet hapis cezası talep etmişti

Davanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı 'nitelikli öldürme' ve 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemişti.

Savcı diğer sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu hakkında ise 'Meryem Tanhal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından üst sınırdan ceza verilmesini istemiş, İsa Palu'nun 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan da cezalandırılmasını talep etmişti.