Kural hatası var mı? TFF kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası olmadığına karar verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "
1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,
2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,
3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."
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