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Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına izin! Merkel'e baskı işe yaramadı

Daha önce Türkiye'nin terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı operasyonları istemeyerek silah satışlarını askıya Almanya hükümeti bu kez şaşırttı. Almanlar Türkiye, Katar, BAE ve Mısır'a yeni silah satışına izni verdi. Sol Parti, Merkel hükümetine izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in, Almanya'dan yapılan silah satışları ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Katar'a 1 Ocak 2020 tarihinden 4 Şubat'a kadar 4 milyon 300 bin euro hacminde yeni silah satışına izin verildiğini açıkladı.

İznin detayları 

Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği bilgilere göre satış izinlerinin büyük bir bölümü Katar için verildi. Katar'a 81 bin 400 euro değerinde savaş silahı ve 4 milyon 200 bin euro değerinde de diğer silahlanma malzemesi gönderilmesi planlanıyor. Bu yılın başından beri Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 bin 500 euro, Türkiye'ye 18 bin 600 euro, Mısır'a da 4 bin 620 euro değerinde silah ve teçhizat satışı izni çıktı.

Karar sonrası Dağdelen'den açıklama

Bu ülkelere Alman hükümetinin silah satışı izni vermesini eleştiren Sevim Dağdelen, Libya'daki krize dahil olan ülkelere silah satışı yapılması nedeniyle Alman hükümetinin Libya krizindeki arabuluculuk girişiminin inandırıcı olmadığını savundu. Dağdelen, "Libya savaşına katılan ülkeleri silah sevkiyatına tamamen son verilmeli" şeklinde konuştu.

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