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"Attığımız adımlar meyvelerini veriyor" diyen Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6’lık artışa dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"Büyüme trendinin başladığını gösteriyor"

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor.

Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz.

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