Şenol Güneş Merih Demiral'la ilgili kötü haberi verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Juventus formasıyla sakatlanan Merih Demiral'la ilgili ''Merih sinerjisi ve enerjisiyle çok katkı yapan bir isimdi. Şampiyonada bizimle olabilir ama oynaması zor.'' dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

''Galler maçı çok önemli''

''Bütün organizasyonları tamamladık. EURO 2020'de gruptan çıkmak istiyoruz. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Rakiplerin analizlerini yapıyoruz.'' diyen Güneş şu ifadeleri kullandı;

"EURO 2020 için hazırlıklarımız tamam. Bakü'de oynayacağımız maçlarda kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Bakü'de oynamak bizim için avantaj olacak. Destek bulabileceğimiz en güzel yere düştük. İtalya maçının ne olacağını bilmiyoruz, her türlü sonuç çıkabilir. Galler maçı çok önemli. Galler zayıf bir takım değil, iyi bir takım. Kamuoyunu bilgilendirmek lazım. İsviçre'nin zengin ve renkli hücum gücü var. İsviçre'nin Vladimir Petkovic teknik direktörü Türkiye'yi iyi tanıyor. Ryan Giggs de iyi bir futbolcuydu, futbolu iyi bilen bir isim.

''Merih'in oynaması zor''

Ozan Kabak'ı kadroda düşündük ama sıra gelmedi. Sakatlıklar oyunun içinde var. Merih sinerjisi ve enerjisiyle çok katkı yapan bir isimdi. Şampiyonada bizimle olabilir ama oynaması zor. Yusuf iyileşiyor. Abdülkadir yakında dönecek. Dorukhan'ın daha 1-2 ayı daha.

''Emre Akbaba'yı da ilk hazırlık maçında deneyeceğiz''

Sol bekte sayısal bir sıkıntımız oluyor. Hasan Ali gelmezse Umut Meraş dışında kim olur bilmiyoruz. Tek tek bakmadan tüme bakarak denemeliyiz. Deneyeceğiz, Emre Akbaba'yı da ilk hazırlık maçında deneyeceğiz. Elimizde iyi bir kadro var, bunların üzerine oyuncu koyabiliriz. Emre Akbaba, Mert Hakan gibi oyuncular olabilir. Emre Akbaba'yı en kısa zamanda hazırlık maçında görmek istiyorum. Uyumu devam ederse bakacağız. Takımı büyüten her oyuncuya kapımız açık.

Oğuzhan Özyakup açıklaması

Geçen sezonun devre arasında Slaven Bilic, Oğuzhan Özyakup'u istedi. Hava değişiminde fayda var. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Kan değişikliği bazen iyi gelir. Bana sordu, geçen sene de söyledim bu sene de söyledim."

''Kavganın kimseye bir katkısı yok''

Fenerbahçe-Trabzonspor kavgasının kimseye bir katkısı yok ama iki takımın arasındaki rekabete ihtiyacımız var. Sizi biri provoke ettiğinde onunla aynı hareketi yaparsanız siz de ceza alırsınız. Eğer size tekme atana tekme atarsanız haklıyken haksız olursunuz. Tekme atana tekme atmazsanız; haklıyken haklı kalırsınız. O cezasını her türlü alır. Kamuoyu da ona cezasını verir.

''Toplantı yapıp çözüme ulaşmalıyız''

Ben dahil hepimiz futbol konuşmalıyız. Sadece hakemleri konuşuyoruz. Kesinlikle hata yapan hakemlerimiz var. Bu konuda doğru tespitler yapan yöneticilerimiz var. Kavga yerine toplantı yapıp çözüme ulaşmalıyız. Baskı yaparak sonuç almak isteyenlerin önü kesilmeli.

''Akçay'ın sözleri yanlış anlaşıldı''

Mustafa Reşit Akçay'ın sözleri yanlış anlaşıldı. Ben Trabzon'da doğdum. Trabzonsporluyum. Beşiktaş'tayken benim için en büyük Beşiktaş'tı. Bursa'dayken Bursaspor'du.

''Beşiktaş'ın işlerine karışmadım''

Beşiktaş'ın işlerine karışmadığının altını çizen Şenol Güneş, "Sadece oyuncunun iyi olmasını istedim. Paraya şartlanırsanız o mazeret her zaman önünüzde kalır. Önce oyununuzu geliştirmelisiniz. Parayı alırsınız ama oyununuz gelişmezse o parayı kaybedersiniz. Ödemeler tarihinde yapılmalı ama oyuncular bunu kendine mazeret etmemeli. Aslında hiçbir konuyu mazeret etmemeliler. Çalışacaksın ve işini seveceksin. Oynatılmıyorsan, daha iyisini yapıp hocanın inandırmalısın." dedi.

''Borçların sebebi yabancı oyuncular''

Yabancı kuralına da değinen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız." şeklinde konuştu.

''Falcao'yu oynatma bakalım hadi''

"14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor." diyen Güneş, "Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Tarama yapıldığını düşünmüyorum. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet! Ne zaman oynar Adem, Falcao'nun kötü olduğunu görürsen oynar. Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF'ye ödeme yapacaktı ama olmadı. Trabzonspor kimi sattı? Yusuf Yazıcı! Kimi satmayı düşünüyor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür! Türk futbolu bu şekilde kalkınabilir. Beşiktaş'a Pepe'yi aldık en oldu? Giderken erozyona uğruyorsun. Ne marka değeri artıyor, ne oyuncu değeri artıyor." ifadelerini kullandı.

Karius'a manken dedi mi?

Karius mankenlik değil kalecilik yapsın dediniz mi sorusuna, "Bazı konuşmalara medya değişik algılayabiliyor. Sunay Akın, benim mahalleden arkadaşım. O da kaleciydi. Bizim zamanımızda kaleci fazla yoktu, 'O zaman kaleciler, mankenlik yapıyordu' dedim. Mehmet Kulaksızoğlu karşımdaydı, benim için tek manken o. Program yayınlandığından hemen önce Loris Karius hata yaptı, ona denk geldi. Bu algılar hep yapılıyor ama Karius'a demedim" dedi.

''Trabzonspor nasıl destekleniyor bilemem''

Türk futbolundaki gergin ortam için Güneş, Türkiye'nin iddialı takımların hepsine ihtiyacı var. Bir hata üstünden gidersek, en sonunda siz kaybedersiniz. Söylemlerin birçoğunda haklı sebepler olabilir ama büyük kulüpler hepsini aşacak kulüpler. Bunu baskıyı aşarak yapamazsınız. Birbirini incitecek sözler kullanmaya gerek yok, mesela son dönemde Trabzonspor-Fenerbahçe konuşuyorsunuz. Buna gerek yok. Kavganın erozyonu olur. Futbolun beslenmeye ihtiyacı yok. Tüm kulüpler ne kadar iyiyse, rakipleri de o kadar iyidir. Trabzonspor nasıl destekleniyor bilemem, ben bunlarla ilgili konuşmam. Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe'ye gidiyor, bunun başka ne anlamı olabilir. Gayri meşru iş yapmaz. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı ama gayri meşru işe yapmaz. Gereksiz spekülasyonlardan kazanacağımız bir şey yok. Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetini kavgaya döndürmenin kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı.