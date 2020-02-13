CHP CNN Türk'e çıkan iki ismi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

CHP'nin geçtiğimiz günlerde verdiği boykot kararına rağmen CNN Türk yayınına katılan CHP'li Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'li Ümit Kocasakal, CHP'nin CNN Türk'e çıkmayarak boykot etme kararına uymayarak programa katılmıştı.

"Hiçbir partilimiz, CNN Türk kanalına çıkmayacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "CHP'li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz, CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak" sözleriyle CNN Türk kanalını boykot etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

CHP'li Tuncay Özkan, yayınlara çıkanlar hakkında bir müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki bir soruya ise "CHP'li hiçbir arkadaşımız çıkmaz" diyerek kesin bir tavır koymuştu.