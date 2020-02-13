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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a: Sende yürek yok

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili kulübü hedef alan açıklamalarda bulunan Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi.

Bir dönem Trabzonspor'da başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yaptığı açıklamalarda eleştirilerde bulundu.

''Aziz Yıldırım'da yürek vardı, kendisinde yürek yok''
Ali Koç'un Trabzonspor'u hedef alan açıklamalarından dolayı eleştiren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Sayın Koç Aziz Yıldırım'dan sonra başkanlığa geldi. Aziz Yıldırım'da meziyet vardı, kendisinde meziyet yok. Aziz Yıldırım'da yürek vardı, kendisinde yürek yok. Aziz Yıldırım birine bir şey söylerken adını söyleyerek konuşurdu, bu arkadaşta cesaret de yok. Siyaset mi yapmak istiyor yoksa Fenerbahçe'ye kulüp başkanlığı mı yapmak istiyor? onu da anlayamadım. Eğer yüreği varsa Cem Uzan gibi parti kurup siyaset yapsın, onu da yapmıyor. Futbolda kaos yaratmak mı derdi? O da değil.

''İsim vererek konuşun''
Tahminim benim ailesi ona yöneticiyken futboldan uzaklaşmasını istemişti, futbolda başkan yardımcılığından ayrılmıştı. Sonra yine aile kararı ile Fenerbahçe Başkanlığına aday oldu. Herhalde Fenerbahçe camiasını kullanmak bunlara kolay geliyor. Kendi menfaatleri adına kendi grubunu siyasete güçlü durmak için aile kararı ile başkan oldu. Ona da bir şey demiyoruz. Mertçe istediğinizi yapabilirsiniz. İsim vererek konuşun.''

Başkanlığı Usta'ya devretmişti
Trabzonspor'da 6 Mayıs 2013 tarihinde göreve gelen Hacıosmanoğlu, 2015 tarihinde yapılan seçimlerde görevini Muharrem Usta'ya devretmişti.

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