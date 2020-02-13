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Suriye Parlamentosu'ndan kriz çıkaracak hamle! 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etti

SURİYE parlamentosu, 'Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul ettiğini duyurdu. İdlib sorunu Ortadoğu'daki tansiyonu yükseltmişken gelen bu skandal adım krizi daha da tırmandıracak.

Ermenistan'daki devlet haber ajansı Armenpress, Suriye'de görev yapan gazeteci Sarkis Kassargian'a dayandırdığı haberinde "Suriye parlamentosu, 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti." ifadeleri kullandı.

Parlamento Sekreteri'nden tepki çeken sözler

Parlamento Sekreteri Rami Saleh, 'Her ne kadar daha önce Ermeni Soykırımı kurbanlarının hatıralarına saygılarını sunduklarını hatırlatsa da bu tasarısının kabul edilmesinin gerekli olduğunu' iddia etti.

Suriye'nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim de, 'geçmişte soykırım suçu işleyenlerin haleflerinin aynı suçu bugün teröristler aracılığıyla Suriye halkına karşı işlediğini' savundu. İbrahim, "(Soykırımı) Tanımak önemli; çünkü şimdiye kadar Arap ülkeleri içinde sadece Lübnan, Ermeni Soykırımı'nı tanıdı" diye konuştu.

Suriye-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu sunmuştu

Tasarı, Suriye-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu tarafından sunulmuştu. Dünya genelinde 29 ülke Ermeni soykırımını resmen kabul ediyor. ABD, İspanya, Ukrayna, İngiltere, Avustralya, İran ve İsrail’inde aralarında olduğu ülkelerde ise soykırım resmen tanınmamış olsa da belli bölge ve eyaletlerde tanınıyor.

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