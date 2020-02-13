Erdoğan Uludağ kimdir? Herkese para dağıtıyor Hızır diye anılıyordu

Yaptığı yardımlarla herkesin merakını çeken iş adamının Erdoğan Uludağ olduğu ortaya çıktı.

Kimi ona hızır dedi kimin modern Robin Hood benzetmesi yaptı. Herkesin merakını cezbeden esrarengiz hayır severin ismi Erdoğan Uludağ... Tekstil sektöründe iş yapıyor. Bir iş adamı...

Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu ile birlikte bir çok projede yer aldı.

Gerçek ismini bilmiyorlar

Borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyleyen Erdoğan Uludağ, Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Platformu ile tanıştıktan sonra ismini açıklamaya karar verdiğini söyledi.

Haluk Levent: Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz

Erdoğan Uludağ, "Yaptığım yardımlar iki yıl öncesine kadar bende saklıydı. Ancak Haluk Levent ile tanıştıktan sonra kendisi bana 'Bir dakika bu böyle olmaz. Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz. Gençler seni rol modeli alamazlar" dedi. Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.