Başkent'te sürpriz görüşme! Kılıçdaroğlu ve İnce biraraya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski milletvekillerinden Muharrem İnce ile görüştü. İnce, "CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi kabul etti.

CHP Genel Merkezinde yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, iki isim, kurultay sürecini ve güncel konuları değerlendirdi.

"Beştepe'ye giden CHP‘li" tartışmaları sonrasında Kılıçdaroğlu’dan randevu talep eden İnce, bu hastanede tedavi gören annesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir kez daha iletmişti.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan İnce, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mi? CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" açıklamasını yaptı.