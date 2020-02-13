Varank'dan 'yerli otomobil' açıklaması: En az 10 ülkeden bayilikle ilgili irtibata geçtiler

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına ilişkin de değerlendirmeler yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır." diye konuştu.

"En az 10 ülke benimle irtibata geçti"

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili önemli bir duyuruya imza atan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şu ifadeleri kullandı: Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var.

"Markamızı oluşturuyoruz"

Bakan Varank, yerli otomobil ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: 'Türkiye'nin otomobili projesiyle, üstünlüklerimizi yeni ve heyecan verici bir alana taşıyoruz. Biz burada bir otomobil üretmenin daha da ötesini düşünüyoruz. Otomotiv sektörü, köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Bağlantılı, otonom ve elektrikli araç pazarı, geleneksel markaların yanında, yeni girişimlere çok büyük fırsatlar sağlıyor.

Biz hem bu otomobilleri hem de beraberindeki mobilite ekosistemini özgün olarak geliştiriyoruz. Türkiye'nin Otomobiliyle, küresel piyasada rekabet edecek markamızı oluşturuyor, sektörün geleceğinde biz de varız diyoruz. Bu proje aynı zamanda otomotiv yan sanayisinin yeni teknolojilere karşı kendini güncellemesine de öncülük edecek.