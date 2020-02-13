Almanya'da Yunus Emre Cami'ne yönelik bomba ihbarı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aachen kentindeki Yunus Emre Cami'ne elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yunus Emre Cami'ne yapılan, "Camiyi havaya uçuracağız" ifadesinin yer aldığı tehdit içerikli yazı polise bildirildi.

Cami boşaltılırken çevrede güvenlik önlemi alan polis, uzman ekipler ve kokuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı.

Polis, yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

Aachen DİTİB Yunus Emre Camisi Başkan Yardımcısı Süleyman Zembilci, polisin camide yaptığı bomba araması nedeniyle öğle ve ikindi namazlarında hizmet veremediklerini belirtti.

Zembilci, yetkililerden camilere yönelik bu tür saldırı ve huzursuz etmeye yönelik asılsız ihbarları yapanların, bir an önce bulunmasını talep etti.