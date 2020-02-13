BB Erzurumspor Trabzonspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 5-0 yendiği TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavili ekip, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1
17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
46. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topla hareketlenen Abdurrahim Dursun'un sol çaprazdan açtığı ortasıyı karşılayan Guilherme, yerden vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-1.
68. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak uzak köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
83. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun sol kanattan uzak köşeye yaptığı ortasına hareketlenen Safa Kınalı, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
BBErzurumspor: 1 - 4 :Trabzonspor
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Osman Çelik, Yusuf Acer (Dk.72 Ömer Şişmanoğlu), Jasmin Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Rashad Muhammed (Dk. 33 Emrah Başsan), Hasan Ayaroğlu, Mickael Pote
Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Da Costa, Manoel Messias, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Taha Tunç), Guilherme (Dk. 50 Safa Kınalı), Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Kerem Baykuş), Bilal Başacıkoğlu
Goller: Dk. 9 ve 46 Guilherme, Dk. 68 Abdülkadir Parmak, Dk. 83 Safa Kınalı (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Dk. 76 Merthan Açıl, Dk. 90 Mahamadou Ba (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)