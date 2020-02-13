HABER /  GÜNCEL
ADV Tüm bebek bakım ve temizlik ürünlerinde indirim
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Peş peşe deprem! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Akdeniz ve Elazığ peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı.

Akdeniz ve Elazığ'da peş peşe depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri göre, Akdeniz'de saat 19.20 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.40 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Elazığ da 3.2 büyüklüğündeki depremle sallandı
Akdeniz'deki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da 3.9 şiddetindeki depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya ve ABD arasındaki Türkiye krizi
"Hurda" yüklü denilen konteynerden çıktı! 5 milyon değerinde!
PFDK'dan Sörloth'a 2 maç men cezası
İstanbul Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı
Varank'dan 'yerli otomobil' açıklaması: En az 10 ülkeden bayilikle ilgili irtibata geçtiler
CHP'li Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasından tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama
PFDK'den Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası
Jeffrey'den Türkiye paylaşımı
Borsa günü yükselişle tamamladı
İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti
İzmir Buca'da 16 yaşındaki genç ağabeyini öldürdü sebep şiddet görme
Yorumlar