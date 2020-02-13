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Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Talebimizdir

Anadolu Ajansı

Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itiraz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilen Beşiktaş, TFF'ye kararın tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itiraz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilen Beşiktaş, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir" ifadesine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi. IFAB'dan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. MHK'nin TFF Yönetim Kuruluna tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması. VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulunda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi... Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimizin yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

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