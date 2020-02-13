Rusya ve ABD arasındaki Türkiye krizi

İdlib'deki gerginlikle ilgili olarak Rusya ve ABD Büyükelçilikleri'nin Twitter hesaplarından yaptıkları imalı paylaşımların ardından ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımına yanıt verdi.

Önceki gün Ankara'ya gelişinde Türkçe açıklama yapan ve İdlib'te şehit düşen Mehmetçikler için "şehidimiz var, başınız sağolsun" diyen, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yeni mesajlar verdi. Jeffrey, Rusya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı ABD'nin PKK'ya yönelik yardımlarını gösteren "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımına yanıt vererek "Suriye'de sahada yaşanan gerçekleri sosyal medya üzerinden ya da başka yöntemlerle saptırmaya yönelik girişimler işe yaramayacaktır" dedi.

Kalın'la görüşmesinin ardından mesajlarını paylaştı

Yetkililerle bölgedeki gelişmelerle ilgili temaslarda bulunan Jaffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Mesajlarını ise, görüşmelerin ardından sosyal medya üzerinden paylaştı.

Rusya göndermesi

ABD'li temsilci, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin gerçekleştirdiği "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımına da yanıt verdi. ABD ve Türkiye'nin, Rusya'nın Libya ve Suriye'de oynadığı rolden endişe duyduğunu belirtti. "Suriye'de sahada yaşanan gerçekleri sosyal medya üzerinden ya da başka yöntemlerle saptırmaya yönelik girişimler işe yaramayacaktır. BM'nin 2254 sayılı Kararı, Rusların ve İranlıların desteklediği Esad rejimi tarafından ihlal edilmektedir." diye yazdı.

Diplomasi ve Suriye halkının iradesi vurgusu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşılan mesajlarda "diplomasi" ve "Suriye halkının iradesi" vurgusu dikkat çekti.

"Suriye'de yaşanan ihtilaf, diplomatik yoldan ve Suriye halkının iradesiyle çözülmelidir." diyen Jeffrey, ABD'nin, Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma hakkını desteklediğini bir kez daha vurguladı.

"Türkiye, halihazırda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Türkiye ile birlikte, Suriyelilerin yaşadığı insani felaketin artmasına engel olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.