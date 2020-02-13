PFDK'dan Sörloth'a 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi. 2 maçlık cezasının ilkini kupada, ikincisini hafta sonu Sivasspor karşısında çekecek olan Sörloth, Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final rövanş müsabakasında forma giyemeyen Sörloth, ayrıca Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.