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Mustafa Varank'tan 'Derdimiz memleket' paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sanayi üretiminde kırılan yeni rekora ilişkin bilgileri de içeren dikkat çekici bir video yayınladı.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle yapılan paylaşıma 'Derdimiz memleket' notunu da ekleyen Mustafa Varank, bilim, teknoloji ve yerli üretim alanında adeta arı gibi çalıştığı o keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Videonun bir bölümünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fabrikalar satıldı eleştirisine de esprili bir karşılığın olduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte o keyifli paylaşım:

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