Yusuf Kaplan yazdı! Yeni bir darbenin ayak sesleri her yerden işitiliyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ABD'li Rand Şirketi’nin Türkiye hakkında hazırladığı rapora değindiği yazısında "Yeni bir darbenin ayak sesleri her yerden işitiliyor" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 'Geliyorum diyen tehlike: Darbe' başlıklı bugünkü yazısında ABD'li Rand şirketinin Türkiye raporuna değindi. Kaplan, "8 Şubat darbesinde de, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimimizde de perde arkasından gözardı edilemeyecek roller oynayan ABD’deki sözümona 'düşünce' kuruluşu Rand Şirketi Türkiye hakkında bir rapor yayınladı. Darbeci Rand Şirketi'nin Türkiye Raporu'nda açık açık darbe çığırtkanlığı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Rand ile ilgili olarak "Dünyayı babalarının çiftliği gibi yöneten, cehenneme çeviren şımarık Yahudi gücünün şımarık çocukları bunlar" diyen Kaplan ayrıca, geçmişte Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 'darbeleri hazırlayan, darbeleri alkışlayan' manşetler attığını öne sürdü ve yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi bu darbeci medyanın beli biraz kırıldı gibi ama sosyal medyada 'bindirilmiş kıtalar' gibi provokasyon üstüne provokasyon yapan şer-şirret türediler türedi!

Hızlı adımların atılması gerekiyor

Türkiye’de laik-dindar gerilimi oluşturarak darbelere zemin hazırlayacak türden sosyal medya provokasyonlarının takibe alınması, sosyal barışı tehdit edecek, dinamitleyecek provokatif girişimlerin derhal durdurulması için gerekli ve hızlı adımların atılması gerekiyor.

Bu kez ülkeyi sosyal medyada üretilen yalan ve sahte görüntülerle, yalan haberlerle kaosa sürüklemeye çalışacaklar!

Kamusal mekanları, kitlesel mekânları, stadyumları, sokakları ısındırmaya, insanları sokağa dökmeye çalışacaklar 'sosyal medyanın bindirilmiş kıtaları'.

Daha fazla uzatmak istemiyorum yazıyı... Felâket tellallığı yapmıyorum. Sorumluluğumu, uyarı yükümlülüğümü yerine getiriyorum.

Yeni bir darbenin ayak sesleri her yerden işitiliyor!

Hükümeti her bakımdan hazırlıklı olmaya, halkımızı ise dikkatli ve müteyakkız olmaya, basireti elden bırakmamaya davet ediyorum."