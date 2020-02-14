HABER /  GÜNCEL
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Arda Turan, Fatih Terim ile kayınvalidesinin cenazesinde bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezzan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı. Terim'i eski öğrencisi Arda Turan yalnız bırakmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezzan Meral Aksu vefat etti. Merhume için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Terim'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti, sanat, spor ve siyaset camialarından birçok isim ve yakınları yalnız bırakmadı.

Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti. Rezzan Meral Aksu'nun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca cenazeye Terim'in eski öğrencisi Arda Turan da katıldı. Arda Turan ve Fatih Terim, uzun süre boyunca sarıldılar.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama
Türkiye'den Esed Rejimi'nin '1915 Olayları' kararına tepki
Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı
Mustafa Varank'tan 'Derdimiz memleket' paylaşımı
Başkan Erdoğan ülkede manşetleri süsledi
"Hurda" yüklü denilen konteynerden çıktı! 5 milyon değerinde!
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün GATA'daki yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama
ABD, silah dolu İran teknesine el koyduğunu açıkladı
Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Adalar'da elektrikli taşımayı İETT yapacak
Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Talebimizdir
Hacamat takvimi Şubat ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
Yorumlar