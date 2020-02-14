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Pentagon 3.8 milyar dolarlık fonu Meksika duvarına aktaracak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bütçesinden 3.8 milyar doları ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa ettirdiği duvar için aktaracağını açıkladı. 

Pentagon'dan ABD Kongresine yapılan bildirimde, F-35 programı da dahil olmak üzere çeşitli silah programlarına ayrılan 3.8 milyar dolarlık bütçenin, ülkenin güney sınırına örülen duvar için aktarılacağı kaydedildi. 

Bildiride, söz konusu kaynağın 'Ülkenin daha büyük önceliklerini desteklemek' ve 'İç Güvenlik Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek sağlamak' amacıyla verileceği belirtildi. 

Trump ulusal acil durumu uzattı 

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da geçen yıl 15 Şubat'ta Meksika sınırına ilişkin ilan edilen ulusal acil durumun devam edeceği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Bilgilendirmede, "ABD'nin güney sınırdaki sınır güvenliği ve insani kriz durumları ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyi sürdürüyor" ifadesine yer verildi. 

ABD'de duvar krizi

ABD Temsilciler Meclisinde geçen yıl başında kabul edilen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5.6 milyar dolar fon ayrılmış, ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için Trump ile Kongre arasında kriz yaşanmıştı.

Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı. Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında ise federal hükümet kısmen kapanmıştı.

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