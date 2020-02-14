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Fenerbahçe N’Sakala’dan sonra Welinton transferini de bitiriyor!

Sol bek için Fabrice N’Sakala’da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Alanyaspor’un bir diğer yıldızı Welinton’u da kadroya katmak için çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’dan talip olduğu tek isim Fabrice N’Sakala değil. Sarı- Lacivertliler, yine ocak ayında çok istediği ancak harcama limiti nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı Welinton Souza Silva için de yeniden devreye girecek.

Fenerbahçe'de oynamak istiyor
Sambacı, ara transfer dönemindeki görüşmelerde Kanarya’yla prensip anlaşmasına varmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor.



İki bölgede sorun çözülecek
Fanatik'in iddiasına göre; Fenerbahçe Yönetimi, sezon bitmeden Alanyaspor ile masaya oturarak bu transferi de tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Bu plan hayata geçerse, yeni sezon öncesi Sarı- Lacivertliler’in sol bek ve stoper sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. 

1.2 milyon euro maaş
Şu anda 400 bin Euro maaş alan N’Sakala, Alanya’nın yüzde 100 zamlı 800 bin euroluk teklifini geri çevirdi. Sarı-Lacivertliler, 4 sezondur Türkiye’de kariyerini sürdüren Kongolu futbolcuya 1.2 milyon euro maaş ile 3 senelik kontrat teklif etti. N’Sakala’nın bu öneriye ‘Evet’ demesi üzerine taraflar ön sözleşme imzaladı.

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