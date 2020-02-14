TBMM’de kavga! HDP'li Mensur Işık’a bir birleşim ceza verildi

TBMM'de HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'yı 'silahlı Kürt muhalefeti' olarak tanımlaması üzerine tartışma çıktı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık’a, TBMM Genel Kurulu'nda bir birleşime katılmama cezası verildi. Ayrıca, Işık'ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması oylandı ve kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında ‘Kürt düşmanlığı’ tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık konuşması esnasında "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" sözlerini kullandı. Işık'ın PKK'yı "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlaması üzerine tartışma çıktı.

Tarih sizi yargılayacak ve mahkum olacaksınız

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır; bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkûm olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç söz aldı. Oluç, AK Parti milletvekillerini ‘Kürt düşmanlığı’ ile suçladı.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalktı. HDP milletvekillerinin de yerlerinden kalkması üzerine tartışma yaşandı.

HDP'li vekil Mensur Işık'a bir birleşim ceza

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mensur Işık'ın konuşmasına ilişkin tutanakları talep ettiğini belirtti, ancak tartışmaların uzaması üzerine birleşime ara verdi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından birleşimi açan Bilgiç, Işık'ın, "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesinin TBMM İçtüzüğüne göre, Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini belirterek, Işık'a bir birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif etti.

Daha sonra HDP'li Işık'a, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, İçtüzüğün 161. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulundan bir birleşim çıkarma cezası verildi.

Işık'ın sözleri tutanaktan çıkarıldı

Oylamanın ardından Mensur Işık'ın "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ihtar edildi ve bu ifadenin tutanaktan çıkarılması kabul edildi.

Bunu ancak bir terörist söyleyebilir

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra grup başkanvekillerine söz verdi.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis kürsüsünün, hiçbir zaman devletin birliğine, dirliğine kasteden bir örgüte "silahlı muhalif grup" deme hakkı vermediğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Işık'ın ifadelerinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldığını belirtti. Işık'ın bölücü ifadelerini reddettiklerini ve kınadıklarını vurgulayan Akçay, "Bu ifadeler terörizm destekçiliğidir, PKK terör örgütü dokümanlarında yer alan ifadelerdir. Bu sözleri ancak bir terörist söyleyebilir. Bu yüce Meclis bir terörist sığınağı değildir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunarak, "Hepimize şu veya bu şekilde bulaşan bir yanı var, hiçbirimiz kayıtsız kalamıyoruz. Bu sorunu demokrasi kanallarını açarak çözelim." dedi.

Silah siyasete ilişkin bir kavram değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hep en şok edici fikirlerin dahi kürsüde söylenebilmesini savunduklarını dile getirerek, "Muhalefet, siyasete ilişkin bir kavramdır ancak silah, siyasete ilişkin bir kavram değildir. Düşünce özgürlüğü çok önemlidir ama şiddet ve terörü çağrıştırmak, meşrulaştırmak asla doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da HDP'li Işık'a Meclis'te geçici çıkarma cezası verilmesinin yerinde olduğunu belirterek, "Cennet vatanımız üzerinde, aziz milletimizle al bayrağımızın altında anayasal hukuk düzenimiz çerçevesinde bizi bir arada tutan bu değerlere sahip çıkmak hepimizin üzerine vazifedir." diye konuştu.

Herkesin, birlik ve beraberliği hedef alan ifadelerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Özkan, "Bu bir terör propagandasıysa, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit ediyorsa bundan herkes kaçınmak zorundadır." dedi.

Ak Parti ve İYİ Parti arasında 'fatura' tartışması

Sataşmaların devam ettiği Genel Kurul'da diğer tartışma da AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle çıktı. Bazı milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesi üzerine, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. İYİ Parti ve AK Parti arasında yaşanan tartışma arada da devam etti.