Ahmet Şık'ın meyhanede sendika kutlaması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 53. yıldönümü meyhanede düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlama Ahmet Şık'In meyhanesinde yapıldı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Cihangir’de açtığı meyhanenin bugünkü konukları, sendika yöneticileri oldu.

CHP de masada

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 53. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı.Etkinlik gece geç saatlere kadar devam etti.

Bilindiği üzere HDP’li vekilin açtığı meyhane siyasi isimleri uğrak yeri haline geldi.CHP ve HDP’den birçok isim meyhanede zaman zaman boy gösteriyor.