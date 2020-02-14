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MSB'den son dakika açıklaması! 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İnternet Haber özel içerik

Son günlerde krizin patlak verdiği İdlib'ten son dakika sıcak haberler geliyor. 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerini kullandı.

Komando takviyesi

Öte yandan TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulanslar da bulunuyor.

Esad'a bağlı güçlerin TSK gözlem noktasına yaptığı topçu ateşiyle 5 şehit 5 de yaralı verilmişti.

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