Meclis fena karıştı AK Parti ve İYİ Partililer birbirine girdi
Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un AK Parti iktidarına yönelik sert eleştirileri sonrası iki parti milletvekilleri birbirine girdi.
TBMM Genel Kurulunda İmar Kanunu'nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Görüşmeler sırasında İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AK Parti iktidarının politikalarını eleştirip "Az yiyin beyler az yiyin" şiirini okuyunca gerginlik çıktı.
Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?" diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği "Az yiyin beyler, az yiyin" şiirini okudu.
Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Yokuş'a tepki gösterdi. Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AK Parti'ye alenen hakaret olduğunu söyledi.
AK Parti hükümetlerinin, 17 yıl boyunca milletin kaynaklarını mali disiplinle yine milletin hizmetine sunmaya çalıştığını belirten Özkan, "Milletimiz eğer 10 küsur seçimden beri bu davaya, reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol vermişse bu milletin kaynaklarını en disiplinli şekilde kamu finansmanında kullandığımız içindir." dedi.