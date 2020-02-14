Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü! Dolar/TL 14 Şubat Cuma ne kadar?

Jeopolitik riskler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftanın son işlem günüde 6,04 seviyesinde başladı.

Dolar/TL kuru, önceki gün Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi kaydederek 6,06'nın üzerine tırmandı. Haftanın son işlem gününe dolar kuru, 6,04 Euro/TL ise 6,54 seviyesinde başladı.

Jeopolitik riskler

Uzmanlar, yurt içinde Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, artan jeopolitik risklere karşın ABD ve NATO yetkililerinin olumlu açıklamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.

Takip edilecek gelişmeler

Analistler bugün yurt içinde yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmininin izleneceğini belirtirken yurt dışında ABD'de aylık bazda sanayi üretim verisinin; Euro bölgesinde de dış ticaret dengesinin takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda ise coronavirüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı.

Altında son durum

Çeyrek altın: 501,31 Lira - Yarım altın: 1.002,63 Lira - Gram altın: 306,05 Lira

Cumhuriyet altını: 2.060,00 Lira