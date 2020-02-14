Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü! Dolar/TL 14 Şubat Cuma ne kadar?
Jeopolitik riskler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftanın son işlem günüde 6,04 seviyesinde başladı.
Dolar/TL kuru, önceki gün Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi kaydederek 6,06'nın üzerine tırmandı. Haftanın son işlem gününe dolar kuru, 6,04 Euro/TL ise 6,54 seviyesinde başladı.
Jeopolitik riskler
Uzmanlar, yurt içinde Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, artan jeopolitik risklere karşın ABD ve NATO yetkililerinin olumlu açıklamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.
Takip edilecek gelişmeler
Analistler bugün yurt içinde yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmininin izleneceğini belirtirken yurt dışında ABD'de aylık bazda sanayi üretim verisinin; Euro bölgesinde de dış ticaret dengesinin takip edileceğini bildirdi.
Küresel piyasalarda ise coronavirüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı.
Altında son durum
Çeyrek altın: 501,31 Lira - Yarım altın: 1.002,63 Lira - Gram altın: 306,05 Lira
Cumhuriyet altını: 2.060,00 Lira
Merkez Bankası rezervleri
TCMB'nin toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara ulaştı. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 394 milyon dolar azalışla 74 milyar 462 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 74 milyar 856 milyon dolar seviyesindeydi.