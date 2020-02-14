TBMM'de FETÖ'nün siyasi ayağı kavgası CHP'li Mahmut Tanal'ı çıldırtan fotoğraflar

TBMM Genel Kurulu'nda FETÖ'nün siyasi ayağı tantışması çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2004 yılında CHP'li Mahmut Tanal'ın benim milletvekili maaşımı Bank Asya'da açtığım hesaba yatırın.' dediğini söylerken, Mahmut Tanal da "FETÖ'cü aranıyorsa bunun kökü, tohumu, her şeyi AK Parti'dedir" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu'nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, bir taraftan derin yapılarla mücadele ederken diğer taraftan da paralel yapılarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun Zaman gazetesine destek ziyaretinde çekilen fotoğrafı gösterdi

Hiçbir zaman mandacılığı, vesayeti, derin ve paralel yapıları kabul etmediklerini söyleyen Özkan, şöyle konuştu:

"Biz 'Ne istediler de vermedik.' dedik, değil mi? Ne istemişlerdi bizden? 'Okul açacağız.' 'Eğitim kurumu açın ama siz devleti istiyorsanız devleti vermeyiz.' dedik. Devleti verenler, şefaate nail olanlardı. Kim şefaate nail oldu? Hamdolsun, o FETÖ elebaşının bedduasına muhatap olduk. Aranızda Ergenekon, Balyoz mağduru milletvekilleri de var. O milletvekillerinin mağduriyeti, Yargıtayın bozma kararıyla sübut bulmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ kalemşörleriyle birlikte keyifle Zaman gazetesi okuyup desteklerini sunarken, yine Kılıçdaroğlu Samanyolu televizyonuyla ilgili RTÜK'ün aldığı kararı protesto etmek ve desteğini sunmak için gitmişken Sayın Tanal arkadan sufle verdi. Yıl 2014. Tanal, 'Benim milletvekili maaşımı Bank Asya'da açtığım hesaba yatırın.' dedi. Bugün aranızdaki milletvekillerinin mağduriyetinin kaynağı FETÖ olarak sübut bulduktan sonra yaptı. Mahmut Tanal suçunu çok iyi biliyor."

"FETÖ'cü aranıyorsa bunun kökü, tohumu, her şeyi AK Parti'dedir"

Bunun üzerine Özkan ile CHP Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Sataşmadan söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, "Sayın Özkan, ben Ergenekon, Balyoz'la ilgili mücadele verirken, ayağım kırılırken sen o davaya müdahillik talebinde bulunmuştun. Utanmıyor musun? FETÖ'nün etrafında neden tesbih gibi poz çektiniz. ABD'ye giden kadınlar, FETÖ'nün karşısında örtündü. Şu anda bu milletvekilleriniz bu türbanı takmıyorlar. FETÖ'cü aranıyorsa bunun kökü, tohumu, her şeyi AK Parti'dedir." demesi tartışmayı alevlendirdi.

Tanal'ın Zaman gazetesi önündeki pozu

Tanal, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, süresinin bittiği uyarısına rağmen konuşmasına bir süre daha devam etti.

"Sayın Tanal, bu kürsüye çıktı; 'Bank Asya'ya desteğe gitmedim.' demedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Hukukçular Derneği Başkanı olarak Balyoz davasına müdahillik talebinde bulundum. Yanlış mı yaptım?" diye sordu.

Özkan, "Sayın Tanal, bu kürsüye çıktı; 'Bank Asya'ya desteğe gitmedim.' demedi. 'Paramı buraya yatırmayın.' demedi. 'Zaman gazetesi, Samanyolu için destek vermedim.' demedi. Yani ihanet ayın 14'ü gibi ortaya çıkmışken desteklerini sundu." ifadelerini kullandı.

Birleşime ara verildi

TBMM Başkanvekili Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Özkan ile Tanal, verilen arada birbirlerinin üzerine yürüdü. Daha sonra AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Gerginliği araya giren milletvekilleri yatıştırdı. CHP milletvekilleri daha sonra Tanal'ı, Genel Kurul Salonu'ndan çıkardı.