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Fenerbahçe'de 3 maç için dev prim

Fenerbahçeli futbolcular, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrılması durumunda 4 milyon liralık primin sahibi olacak.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuları motive etmek için dev prim vermeye hazırlanıyor. Üst üste oynanacak Ankaragücü, Galatasaray derbisi ve Antalyaspor karşılaşmalarından 9 puan çıkarılırsa, takım ödüllendirilecek.

4 milyon lira prim
Takvim'de yer alan habere göre üst üste oynanacak zorlu Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının mutlak kazanılmasını isteyen Koç, 3'te 3 yapılması halinde 4 milyon lira prim verme kararı aldı.

Samandıra'ya kamp kurulacak
Takıma prim dopingi yapan Fenerbahçe yönetimi, zorlu dönemeçte futbolcuları yalnız bırakmama kararı aldı. Yöneticiler sürekli Samandıra'da bulurak futbolculara destek verecek.

5 puan kayıp nedeniyle morali bozulan sarı-lacivertlilerin yönetim desteği sonrası kendine geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Eksik maçını kazanması halinde Trabzonspor'un tam 6 puan gerisine düşecek olan Fenerbahçe artık hata yapmak istemiyor.

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