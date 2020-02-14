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ABD Türk şirketini kara listeye aldı! Yaptırım uygulanacak sebebi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 3 Şubat’tan itibaren üç Rus, 5 Çin ve bir Türk şirketine karşı yaptırım uygulandığını belirtti. Sağlık alanında faaliyet gösteren şirketin adı Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Şubat’tan itibaren üç Rus, 5 Çin ve bir Türk şirketine karşı yaptırım uygulandığını belirtti.

Yaptırım uygulanan Türk şirketi, Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.

Yaptırım kararı, İran, Kuzey Kore ve Suriye yönelik uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanuna uygun olarak kabul edildi.

Kanun, bu ülkelere nükleer, kimyasal, bakteriyolojik silah geliştirmeye yardımcı olacak teknolojilerin aktarılmasını yasaklıyor.

Sağlık alanında faliyet gösteriyor

Sağlık alanında faaliyet gösteren Türk şirket son olarak hastalar ve doktorları bir araya getiren sağlık uygulaması Carbon Health ile ABD’de ortaklık kurmuştu.

Carbon Health'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Eren Bali Brookfield ile yaptıkları ortaklık yapmaktan heyecan duyduklarını belirtmişti.

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