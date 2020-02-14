Milli Eğitim Bakanlığı hacker öğrenciler arıyor ödülü bilgisayar

Milli Eğitim Bakanlığı, siber güvenlikte farkındalık oluşturmak için 'Ulusal Siber Güvenlik Yarışması' düzenliyor. Bilgisayarlarda, güvenlik açığını bulup kötü niyetle kullanmayan 3 öğrenci, “Beyaz Şapkalı Hacker” unvanı ve dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek.

Ulusal Siber Güvenlik Yarışması'nı, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenliyor. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne başvuran İl Müdürü Hızır Aktaş'ın teklifi kabul gördü. Bakanlık, ortaokul ve lise öğrencilerin katılacağı yarışmayı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazılı duyurdu. Yarışma şartnamesi, okullara gönderildi. Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde okuyan tüm öğrenciler katılabilecek. Siber güvenlik farkındalığı oluşturma amacıyla böyle bir yarışma düzenlendiğini illere bildiren Bakanlık, 15 Nisan'a kadar öğrencilerin yarışmaya başvurabileceğini okullara bildirdi. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'nde jüri 30 Nisan'da toplanıp, ön eleme yapacak.

Avrupa'da 11'inci dünyada 20'inciyiz

Ön elemeyi geçen, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Merkezi'nde 8-9 Haziran'da Ulusal Siber Güvenlik Yarışması'na katılabilecek. Ulusal hackerlik yarışması sonunda dereceye giren ilk 3 öğrenci, “Beyaz Şapkalı Hacker” unvanı ve diz üstü bilgisayar ödülü verilecek. Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye, Avrupa'da 11'inci 175 ülke içinde 20'nci sırada. Siyah şapkalı hacker kadar bilgisayara hakim öğrenciler beyaz hacker şapkası takacak.

Hacker kaça ayrılır?

Siyah Şapkalılar: Kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere ait bilgisayarlara yasadışı yollarla giriş yapıp, bilişim suçu işlerler. Korsan kodlamalarla, güvenlik sistemlerini çökertirler. Askeri/ticari verilere ulaşıp, satabilirler.

Gri Şapkalılar: Siyah şapkalıların yeteneklerine sahiptirler. Bilgilerini duruma göre iyi veya kötü niyetle kullanan hacker olarak tanımlanıyorlar.

Beyaz Şapkalılar: Siber korsanlık yapmazlar, iyi niyetle kurumları koruyan siber güvenlik uzmanlarıdır. Etik Hacker olarak tanınırlar. Yasada, suç değildir.

Hackerlığın cezası ne?

Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesine göre virüs, korsan yazılımla bilgisayarlara sızmak 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.