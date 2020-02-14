Hüseyin Çimşir'den Sörloth yorumu

Sörloth’un 2 maç ceza almasını da değerlendiren Hüseyin Çimşir, hakemin vermediği adaleti oyuncum vermek istedi. Sörloth çok önemli bir futbolcu ama biz bir ekibiz.'' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor’u 5-0’ın rövanşında 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.



''Daha sonra Fenerbahçe maçını düşünürüz''

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk maçın vermiş olduğu avantajla iyi bir futbol oynadıklarını ifade ederek, ”Bu maçta daha çok genç arkadaşlarımızı oynattık. Onlar hakkında fikir edinebilmek için güzel bir maçtı. Maç maç gitmek istiyorum. Şu anda önümüzde Sivasspor maçı var. Daha sonra Fenerbahçe maçını düşünürüz. Bugün oynadığımız sistem normal de çok aklımda olan bir sistem değildi" dedi.



''Hakemin vermediği adaleti oyuncum vermek istedi''

Sörloth’un 2 maç ceza almasını da değerlendiren Çimşir, hakemin vermediği adaleti Sörloth’un vermek istediğini belirterek, “Sörloth 2 maç ceza yemiş çok fazla konuşmak istemiyorum. Hakemin vermediği faulden sonra oluşan bir tepkiydi yaptığı. Hakemin vermediği adaleti oyuncum vermek istedi. Sörloth çok önemli bir futbolcu ama biz bir ekibiz. Sivasspor maçında onun yerine oynayacak oyuncularımız olacak. Biz sadece bir futbolcudan oluşan bir takım değiliz” ifadelerini kullandı.

Erzurumspor cephesi

BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek ise Erzurumspor’u buraya kadar getirdikleri için mutlu olduklarını kaydederek, “Trabzonspor Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan bir takım. Amacımız bugün galibiyet alıp kupayı sonlandırmaktı. Enteresan iki maç oldu. Biz kupada Erzurumspor’u buraya getirerek iyi bir başarı elde ettik. Bizim asıl hedefimiz Süper Lig’e yükselmek. Bizim için elenmek iyi oldu çünkü lige ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.