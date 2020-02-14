 İlker Başbuğ Uğur Dündar'a konuştu ve amacının ne olduğunu açıkladı

'FETÖ’nün siyasi ayağı ilişkin 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını istemesiyle gündeme gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Doğru bildiklerimi dün olduğu gibi, bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğim" dedi.

TBMM'de askeri mahkemelerle ilgili 2009 yılında verilen kanun teklifiyle ilgili araştırma talep eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili yöneticilerin eleştiri oklarına hedef olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu belirtti ve "Doğru bildiklerimi dün olduğu gibi, bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan Başbuğ, "Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, İlker Başbuğ olarak benim çizgim belli ve net. Benim için her şeyden önce vatan toprağımızın ve milletimizin birlik, bütünlüğünün korunması gelir" ifadesini kullandı.

Doğru bildiklerimi dün olduğu gibi...

Başbuğ, "Son katıldığım televizyon programında da ifade ettiğim gibi, benim bundan başka bir amacım yoktur. Bunun için de doğru bildiklerimi dün olduğu gibi, bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğim" görüşünü savundu.

KKTC Başkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına da değinen Başbuğ, "Akıncı'nın garantilerin kaldırılması konusunda söz söyleme yetkisinin olmadığını, bu konunun TBMM'nin vereceği bir karar olduğunu ifade etmiştim" düşüncelerini dile getirdi.