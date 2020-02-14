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Mesut Can Tomay kimdir yaşı kaç aslen nereli çıktı

Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan komik halleri ve yeteneği ile dikkat çeken genç oyuncu Mesut Can Tomay 29 yaşında ve İstanbul doğumlu. Kördüğüm, Heredot Cevdet Saati, Türk’ün Uzayla İmtihanı gibi TV yapımlarının yanı sıra Maide’nin Altın Günü, Yolsuzlar Çetesi, İkinci Şans gibi sinema filmlerinde rol almıştır. İşte Mesut Can Tomay'ın hayatı...

Mesut Can Tomay kimdir aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Mesut Can Tomay 29 yaşında ve İstanbul doğumlu. Son olarak Ezgi Mola'nın yazdığı Maide’nin Altın Günü filminde rol aldı. 

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. İkizler burcudur. Türk'ün Uzayla İmtihanı adlı komedi tarzı dizi filmde “Tarkan” karakteri ile rol almıştır. 2017 yılında ise başrolünde Ezgi Mola'nın bulunduğu “Maide'nin Altın Günü” adlı komedi tarzı sinema filminde rol almıştır.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

1999 yılının Haziran ayında İstanbul'da dünyaya gelen Mesut Can Tomay baba tarafından aslen Kars'lıdır. 9 yaşına kadar ilköğretim 2. sınıf dahil, Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nde doğmuş ve büyümüştür.

Özellikle dizi ve televizyon dünyası öncesinde çekmiş olduğu vine videoları ve katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır.

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