HABER /  EKONOMİ
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Sosyal medyada kredi kartı aidatı tuzağı

Sosyal medyada dolandırıcılık şebekesi kredi kartı aidat iadesi başlığı altında tüketicileri ağına düşürmeye çalışıyor.

Şebeke, sosyal medyada ‘Kredi kartı aidat iadelerini almak için son fırsat’ başlığı altında tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Söz konusu ilana tıklayan tüketiciler yeni sekmede açılan sözde iade sayfasına erişiyor. Bir sonraki adımda tüketiciden kullanıcı bilgileri ve şifresi isteniyor.

Bu bölüme alakasız isim ve şifreler girilse dahi hesap üzerinden kişinin belli olan cep telefonu numarasına bir şifre gönderiliyor, bu şifrenin alana kodlanması isteniyor.

Sonrasında ise dolandırıcılık faaliyeti başlıyor. Uzmanlar tüketicileri bu biçimde yapılan dolandırıcılıklara inanmamaları konusunda uyarıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
 İlker Başbuğ Uğur Dündar'a konuştu ve amacının ne olduğunu açıkladı
Dilipak: AK Parti teşkilatları himmet toplanan Pensilvanya'ya gideceklerin belirlendiği yerdi
Erdoğan'dan Pakistan Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Sözde "Barış planına" ateş püskürdü
ABD Türk şirketini kara listeye aldı! Yaptırım uygulanacak sebebi şaşırttı
Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi cesetler yakılıyor
MHP'den CHP'ye ikinci dosya hazırlığı işte hedefteki vekiller
ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü mafya lideri Yakup Süt İstanbul'da yakalandı!
Adem Büyük Falcao'yu solladı! Kazançlarında uçurum var
Erdoğan Uludağ kimdir iş adamı Erdoğan Uludağ eşi ve çocukları kimdir
Milli Eğitim Bakanlığı hacker öğrenciler arıyor ödülü bilgisayar
Hüseyin Çimşir'den Sörloth yorumu
Berat Albayrak paylaştı büyüme trendi başladı
Yorumlar