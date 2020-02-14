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Ersun Yanal kara kara düşünüyor! 14'ten 2'ye düştü

Fenerbahçe'de skor yapan futbolcu sayısının ikiye düşmesi Ersun Yanal'ı kara kara düşündürüyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, skor yükünü Muriqi ve Kruse'nin dışında paylaşacak oyuncu arıyor. Bunun sebebi ise 2020 yılı içerisinde oynanan 4 lig maçında ligde Fenerbahçe formasıyla sadece 2 futbolcunun gol atabilmesi. Bu isimler Vedat Muriqi ve Max Kruse'ydi.

Skora katkı yapacak 3.oyuncu aranıyor
Bu ikiliyle skoru paylaşacak üçüncü bir isim çıkmadı. Rodrigues asistleriyle skor katkısı verse de gol atamadı. Oysa ki, sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında skoru en çok paylaşan takım görüntüsündeydi.

Herkes skoru paylaşacak
Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında tam 14 oyuncu gol attı ve takım bu alanda ligin lideriydi. Ersun Yanal, ilk yarıdaki gibi skorun paylaşımı konusunda çalışmalar yapıyor. Bu noktada takıma uyarılarda bulunan Yanal, "Hücum oyuncuları takım savunmasına nasıl katkı yapıyorsa, geri kalan herkes de skoru paylaşacak" ifadelerini kullanıyor.

İlk yarıda gol atan futbolcular
Max Kruse bu sezon ligde 16 maça çıkarken rakip fileleri toplam 6 kez sarstı, 5 kez de asist yaptı. Vedat Muriqi sarı-lacivertlilerde ligde 12 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 16 gole direkt katkı yaptı.

Muriqi, Kruse, Deniz,Ferdi, Rodrigues, Dirar, Gustavo, Serdar, Tolga, Ozan, Emre, Moses, Jailson, Zanka

İkinci yarıda ise; Muriqi, Kruse 

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