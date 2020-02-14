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Boston Celtics uzatmalarda kazandı

NBA'de Boston Celtics, normal süresi 114-114 sona eren maçta Clippers'ı 141-133 mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) iki maçla devam edildi. Konferanslarında zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.

7 maçlık galibiyet serisi Houston Rockets karşısında sona eren Celtics, normal süresi 114-114 sona eren maçta Clippers'ı 141-133 mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Jayson Tatum'un 39 sayıyla en skorer isim olduğu Celtics'te, Marcus Smart 31 sayı üretti. Gordon Hayward, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Clippers'ta Louis Williams 35 sayılık performans sergilerken, Montrezl Harrell 24 sayı, 13 ribaunt, Kawhi Leonard 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ligdeki diğer mücadelede ise New Orleans Pelicans, sahasında Oklahoma City Thunder'a 123-118 mağlup oldu.

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